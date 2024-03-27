إمساكية رمضان 2024 في العشر الأواخر بالقاهرة وجميع المحافظات

3 أيام فقط تفصلنا عن بدء العشر الأواخر من رمضان وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، إذ يحرص ملايين المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام في العشر الأواخر حرصًا على أداء الصلوات في موعدها، وقيام الليل، وتكثيف الدعاء خصوصًا في الأيام الوترية.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية تفاصيل إمساكية رمضان 2024، متضمنة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار والسحور والإمساك، وشروق الشمس، في ظل الخدمات المقدمة لقرائها طوال أيام الصيام.

إمساكية رمضان 2024 القاهرة

وتختلف مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام يوميًا وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 القاهرة في العشر الأواخر من شهر الصيام، إذ تأتي كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الجيزة

وتوضح إمساكية رمضان 2024 الجيزة كافة مواقيت الصلاة، وموعد شروق الشمس، والسحور والإمساك، طوال العشر الأواخر من رمضان 2024 وذلك كما يلي:

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

وتحدد إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية، عدد ساعات الصيام، وموعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب، فضلًا عن مواقيت السحور والإفطار في العشر الأواخر من رمضان 2024 التي تضم ليلة القدر وفقًا للآتي:

إمساكية رمضان 2024 الفيوم

وتأتي إمساكية رمضان 2024 الفيوم للعشر الأواخر من رمضان 2024 كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 قنا

وفيما يخص مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 قنا خلال العشر الأواخر من رمضان 2024 فإنّها تأتي كما يلي:

إمساكية رمضان 2024 سوهاج

وكشفت هيئة المساحة كافة مواقيت الصلاة ضمن إمساكية رمضان 2024 سوهاج لإيضاح كافة المواقيت خلال العشر الأواخر من رمضان كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 المنصورة

ويمكن لأهالي محافظة الدقهلية معرفة كافة مواقيت الصلاة في العشر الأواخر من رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام من خلال الاطلاع على إمساكية رمضان 2024 المنصورة، حيث تختلف المواقيت من يوم لآخر وفقًا لشروق وغروب الشمس كالآتي:

موعد العشر الأواخر من رمضان 2024

وتبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024 من مساء يوم 19 من شهر الصيام والموافق الجمعة 29 مارس الجاري، وحتى الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 أبريل 2024 وهو يوم وقفة عرفات، إذ يحل عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل.