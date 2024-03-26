10 دول عربية تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2024.. منها مصر والسعودية

ينتظر المسلمون حول العالم قدوم عيد الفطر للاحتفال بإتمام صيام شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يصادف أول أيام العيد الأربعاء العاشر من أبريل 2024، وذلك بحسب ما ذكرته الحسابات الفلكية.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد عيد الفطر في 10 دول عربية، ليتمكن المسلمون من التحضير له وممارسة العادات والتقاليد المتعارف عليها؛ احتفالا بنهاية شهر رمضان المبارك، الذي سيكون هذا العام لمدة 30 يومًا، إذ ينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل.

موعد عيد الفطر في مصر

في الوقت الذي يقترب فيه شهر رمضان من الانتهاء، فإن مصادر حكومية مصرية، حددت موعد إجازة عيد الفطر المبارك، إذ من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك وفق حسابات مركز البحوث الفلكية، حيث سيكتمل شهر رمضان الحالي بمدة 30 يومًا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» ذكرت المصادر أن ‎موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي الأحد 14 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنها ستكون 5 أيام، وهي: «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد».

موعد عيد الفطر في عمان

يحتفل المسلمون في سلطنة عمان بعيد الفطر، والذي يعد دخوله إيذانا بانتهاء شهر الصيام، وفقا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2024 وأول أيام شهر شوال 1445، بحسب ما ذكرته الصحفية العمانية «الرؤية».

وتبدأ إجازة عيد الفطر في السلطنة من يوم 29 رمضـان وحتى 3 شوال، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم «88/ 2022» بتحديد أيام الإجازات الرسمية، إذ تكون إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في السلطنة بداية من 9 أبريل وحتى 13 من الشهر ذاته، ليعود العمل إلى طبيعته يوم الأحد 14 أبريل المقبل.

موعد عيد الفطر في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد الإجازة في السعودية، وبحلول يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل المقبل كآخر يوم عمل في الشهر الفضيل، على أن تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 من الشهر نفسه وتمتد لأربعة أيام.

موعد عيد الفطر في العراق

بينما ذكر مجلس الوزراء العراقي، أن عطلة عيد الفطر المبارك، ستكون بدءا من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى السبت 13 من نفس الشهر، موضحا أن ساعات العمل الرسمية في المؤسسات الحكومية كافة ستستأنف يوم الأحد عملها، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

موعد عيد الفطر في قطر

فيما سيكون موعد إجازة عيد الفطر في قطر لعام 1445 هجري، من اليوم الثامن والعشرين من رمضان 7 أبريل، وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال 14 أبريل، ويضاف عدد أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية التي تتخلل إجازة عيد الفطر إلى عدد أيام الإجازة، بحسب ما ذكرته وزارة العدل القطرية، نقلا عن موقع «ميزان» التابع للوزارة.

موعد عيد الفطر في البحرين

حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر رسميا، إلا أن رزنامة العطلات المصرفية الرسمية في البلاد، نشرت عبر موقعها الخاص، أن إجازة عيد الفطر ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل وتنتهي بنهاية يوم الجمعة 12 من نفس الشهر.

موعد عيد الفطر في تونس

ويكون موعد عيد الفطر في تونس، وفقا لتوقعات الحسابات الفلكية، يوم الأربعاء 10 أبريل القادم، وبالتالي يرجّح أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوما، وينتهي الثلاثاء 9 أبريل القادم، حتى تبدأ السلطات التونسية في الإعلان النهائي عن الموعد.

موعد عيد الفطر في الأردن

وتبدأ إجازة عيد الفطر في الأردن لعام 1445 هجري يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتستمر حتى مساء الجمعة 12 من نفس الشهر، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر في الإمارات

كشف مجلس الوزراء الإماراتي، عن أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، سيكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويكون ويوم الأحد 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، لذلك من المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الاثنين 14 أبريل.

موعد عيد الفطر في الكويت

ويتوقع استمرار إجازة عيد الفطر في الكويت لهذا العام لمدة 4 أيام؛ اعتبارًا من 29 رمضان، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والعامة في الكويت لمدة 5 أيام.