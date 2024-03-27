ينتظر الملايين من المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الشرقية، بعدما أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا للحسابات الفلكية يعد الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل 2024، هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الشرقية

وتستعرض بوابة الوطن خلال التقرير التالي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الشرقية، وفق ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية.

ويؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:56 صباحًا، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الاستعداد لعيد الفطر في الشرقية

وتستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية لعيد الفطر بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى في مختلف القطاعات في المحافظة، وخاصة الصحة والكهرباء والمياه والشرب والصرف الصحي، وغيرها.

كما تدشن المحافظة غرفة عمليات رئيسية بمقر الديوان العام بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، لمتابعة الاحتفالات بعيد الفطر والتعامل مع أي شكاوى المواطنين مباشرة وبشكل سريع لضمان سير الاحتفالات في أجواء تتسم بالهدوء.