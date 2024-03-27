مسلسل جودر الحلقة 2.. شهرزاد تنجو من الموت مرة أخرى والملك يتوعدها

«صاح الديك للمرة الثانية ولم أنفذ حكم الإعدام يا مولاي» كلمات تمتم بها مسرور (أحمد فتحي)، سيّاف الملك شهريار، الذي يجسد دوره ياسر جلال، وذلك عندما جاء في الصباح الباكر يريد اصطحاب شهرزاد (ياسمين رئيس)، حيث النطع والسيف، لينفذ فيها حكم الإعدام الذي اعتاد عليه الملك منذ العقدة النفسية التي أصابته.

مسلسل جودر الحلقة 2

وقد عُرف الملك شهريار في أساطير ألف ليلة وليلة، بأنه يتزوج كل يوم من امرأة ثم يقتلها في اليوم التالي، وعندما جاء دور شهرزاد، شذت عنها القاعدة لليلتين حتى الحلقة الثانية، ففي صباح الليلة الأولى لم ينفذ الملك فيها الحكم؛ بسبب استمتاعه بالقصة المثيرة التي ترويها له الفتاة الجميلة، وفي الليلة الثانية كانت القصة عالقة عند حدث مشوق، ولذا عندما جاء السيّاف ليأخذ شهرزاد للموت رفض الملك طلبه، وصرفه عنها، ونجت الفتاة للمرة الثانية من قتل محقق.

وفي تلك اللحظة التي صرف فيها الملكُ السيافَ عن قتل شهرزاد، طلب منها بأن تكمل قصتها حيث وقفت، عندما تم اختطاف الطفل جودر، ولكنها تمتمت بكلمات وأخبرته بأنها راغبة في النوم، وارتمت من فورها على ساقه غارقة في نوم عميق.