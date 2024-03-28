الحلقة 2 مسلسل بدون سابق إنذار.. آسر ياسين يكتشف عدم تطابق ابنه معه

الحلقة 2 مسلسل بدون سابق إنذار، للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC، وهو أول عرض للمسلسل في المنافسة الرمضانية في النصف الثاني من شهر رمضان على قناة DMC.

الحلقة 2 من مسلسل بدون سابق إنذار

تتضمن الحلقة الثانية العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، خاصة بعد نهاية الحلقة الأولى التي انتهت بإصابة عمر، ابن مروان «آسر ياسين»، بمرض اللوكيميا في الدم، ويحتاج عمر إلى عملية زرع نخاع وتبرع من أخواته أو أبناء أعمامه، لذلك يلجأ إلى زين «أحمد خالد صالح» ومن خلال إجراء التحاليل، يتبين أن النتائج غير متطابقة وأنهم ليسوا أبناء عم.

الحلقة 2 من مسلسل بدون سابق إنذار

ويتواصل التطور المثير للأحداث، بإجراء مروان لتحليل الحمض النووي «DNA» له ولابنه عمر، بعد أن ظهرت شكوك حول احتمالية عدم كون عمر هو ابنه الحقيقي، يتم ذلك بعدما تبين في الحلقة السابقة أن أحد الأبناء ليس نسل مروان.

عدم تطابق عمر مع أبوه مروان

يتفاجأ مروان بنتيجة تحليل الـDNA التي تؤكد عدم تطابق عمر معه، مما يثير شكوكه في زوجته ليلى «عائشة بن أحمد»، يقوم مروان بمراقبة رسائل هاتفها ويكتشف أنها لا تزال تتواصل مع حبيبها السابق باسم، الذي عرفته قبل زواجها من مروان.

يواجه مروان زوجته ليلى بما اكتشفه وبنتيجة التحليل الذي يشير إلى أن عمر ليس ابنه، فتتأثر ليلى بالأمر وتبكي، وتخبره أن عمر هو ابنها وأنها لن تنسى ما قاله عنها.

ليلى تتفاجأ بعدم تطابق ابنها معها

تقوم ليلى بإجراء تحليل DNA مرة أخرى في مختبر آخر، لكن النتيجة تؤكد مرة أخرى عدم تطابق عمر مع مروان، بعد ذلك، تجري ليلى تحليلًا للتطابق بينها وبين ابنها عمر، وتصدم عندما تتأكد أنها أيضًا غير متطابقة معه.

وتنهي الحلقة عند هذه النقطة المثيرة للجدل.