ملخص الحلقة 2 مسلسل بدون سابق إنذار.. آسر ياسين يكتشف محادثات زوجته مع حبيبها السابق

أحداث متسارعة ومثيرة يشهد مسلسل «بدون سابق إنذار» الحلقة 2 بطولة كل من آسر ياسين وعائشة بن أحمد، فبعدما أخبر الطبيب آسر ياسين «مروان» بعدم وجود أي تطابق بين تحليل طفله عمر وابن أخيه، أجرى مروان تحليل DNA لطفله ليتأكد من صحة ما قاله الطبيب.

صدمة آسر ياسين بتحليل الـDNA

وجاءت الصدمة بمجرد ظهور نتيجة تحليل DNA، إذ اكتشف مروان أن عمر ليس ابنه، وسرعان ما شك في زوجته عائشة بن أحمد التي تجمعهما علاقة متوترة ومليئة بالمشكلات والفتور، وقرر أن يبحث في هاتفها ليجدها تتواصل مع حبيبها السابق باسم، والذي كانت تعرفه قبل زواجها من مروان.

وواجه آسر ياسين زوجته بما اكتشفه في نتيجة تحليل DNA إضافة إلى استمرار تحدثها مع حبيبها السابق، لترد الآخيرة عليه وهي لا تتمالك دموعها، بالتأكيد أن عمر ابنه، وأنها لن تنسى ما قاله عنها، كما قالت له إنه لن يتغير وسيظل كما هو.

زوجته تكتشف أن عمر ليس طفلها

وتقرر عائشة بن أحمد «ليلى»، بإجراء التحليل من جديد في معمل آخر وتخرج النتيجة كما هي لتؤكد عدم تطابق عمر مع أبيه مروان، فتجري تحليل تطابق بينها وبين ابنها عمر، لتصعق بعد ما تثبت التحاليل عدم تطابقها هي أيضا مع طفلها عمر أيضا، لتذهب بعدها لمروان وتخبره بذلك وتنتهي الحلقة.