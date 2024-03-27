عاجل.. مفاجآت في إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

كشفت مصادر حكومية عن مفاجآت في عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، حيث يولد هلال شهر شوال 1445 هجرية، بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 أبريل 2024، ليكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يومًا، والأربعاء 10 أبريل هو أول يوم عيد الفطر، وذلك وفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وقالت مصادر حكومية في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024، ستكون 5 أيام للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وللعاملين بالبنوك، بداية من يوم الأربعاء 10 حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024.

كما لفتت المصادر إلى أن أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي السبت 13 أبريل 2024، موضحة أنها ستكون أربعة أيام، وهي: «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت».

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء، رسميا، إجازة عيد الفطر وعدد أيامها خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يوم الأربعاء 3 أبريل المقبل.

إجازة عيد الفطر 1445 تبدأ الأربعاء 10 أبريل

وتنص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، بأن إجازات عيدي الفطر والأضحى، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، تكون بأجر كامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، استدعاء صاحب العمل للعامل لديه يوم إجازته، بشرط تعويضه بمثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل من أيام إجازته.

جدير بالذكر أن قوانين العمل المنظمة لأوضاع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، هما قانونا الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الترتيب.