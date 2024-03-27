عادة يومية قبل النوم تمنع ظهور الحبوب على الوجه.. احرص على فعلها

يهمل العديدون غسل الوجه قبل الذهاب إلى الفراش والنوم، ويمكن للعديد تكرار تلك العادة باستمرار ولفترة طويلة، دون أن يعرف أضرارها على الإنسان، إذ تساعد بشكل رئيسي على ظهور البثور والحبوب، لذا، فغسل الوجه ليلًا يعد من العادات الضرورية التي يجب على الإنسان الحفاظ عليها.

الدكتور فؤاد اللبان، استشاري التجميل والأمراض الجلدية، قال لـ«الوطن»، إن غسل الوجه يوميًا قبل النوم يساعد على منع ظهور الحبوب والبثور على الوجه، خاصة حب الشباب، إذ يعمل على إزالة البكتيريات والأوساخ من الجلد، وهما السببان الرئيسيان لحدوث البثور، خاصة حب الشباب.

فوائد غسل الوجه قبل النوم

وفي السطور التالية، فوائد غسل الوجه قبل النوم، بحسب استشاري التجميل والأمراض الجلدية:

- يلمس الإنسان وجهه خلال ساعات النهار، كما يصبح معرضًا للأوساخ والتلوث، وعدم غسل الوجه يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، وذلك بغض النظر عن نوع البشرة.

- يمنع غسل الوجه باستمرار ظهور التجاعيد.

- يعمل غسل الوجه يوميًا قبل النوم على تجنب جفاف الجلد.

- يساعد على انتعاش البشرة.

- يحافظ على بقاء الوسادة نظيفة لوقت أطول.

- يزيل الخلايا الميتة من الجلد.

ويساعد استخدام الماء الدافئ بالوجه على فتح المسام وتطهيرها من الأوساخ والزيوت والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما أنه يمنح شعورًا جيدًا قبل النوم، ويمكن استخدام القليل من الصابون لغسل الوجه، دون زيادة الكمية، تم تجفيفه بالفوطة.

روتين صحي للبشرة

ولروتين صحي للبشرة وتجنب عدم ظهور الحبوب أيضًا، يجب الحفاظ على تناول كوب من المياه قبل الذهاب إلى النوم، وهي عادة يجب الحفاظ عليها أيضًا مع غسل الوجه.

حب الشباب والندبات

جدير بالذكر، أن حب الشباب يؤدي إلى الشعور بضائقة انفعالية وفقدان الثقة بالنفس وظهور نَدَبات على الجلد حسب شدة كل حالة، وكلما بدأ الشخص المصاب بحب الشباب العلاج مبكرًا، قل خطر حب الشباب وأثاره الجانبية، بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي.