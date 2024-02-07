عادة يومية غير صحية للملك تشارلز.. هل تسببت في إصابته بالسرطان؟

يمر ملك بريطانيا بأزمة صحية هذه الفترة، وبحسب البيان الرسمي لقصر باكنجهام، بدأ الملك تشارلز رحلة علاج من تضخم أو سرطان البروستاتا، وفق ما ورد على موقع «العربية»، وفي تقرير على موقع «ديلي ميل» صرح سكرتيره الصحفي السابق جوليان باين ببعض العادات منها عادة شائعة فعلها ملك بريطانيا أثرت على صحته، فما هي وما مخاطرها؟.

عادة غير صحية للملك تشارلز

وقال سكرتيره الصحفي السابق جوليان باين: «الملك لا يتناول الغداء؛ لذلك كان الدرس المبكر الذي تعلمته عندما كنت على الطريق معه هو تناول وجبة إفطار كبيرة أو إحضار بعض ألواح الوجبات الخفيفة لتستمر في العمل».

أضرار إهمال وجبة الغداء

وتشير الدراسات التي أجريت على أهمية وجبة الغداء، ومنها دراسة أجرتها مجلة أكاديمية علوم التغذية، أكدت على أن إهمالها يسبب المضاعفات التالية:

- تخطي وجبة الإفطار والغداء يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- عدم تناول وجبتي الغداء أو العشاء ارتبط بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن أسباب متنوعة، منها الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان.

وأكدت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» على أن إهمال وجبة الإفطار والغداء أمر خطير، لأن الجسم عبارة عن آلة تحتاج إلى الوقود لمواصلة العمل، وحرمانه من هذا الوقود يؤثر على كل شيء بدءًا من حالتك المزاجية وحتى جهازك الهضمي، لكن من غير المؤكد أنها تسبب السرطان.

وبحسب موقع «هيلث لاين»، يؤثر إهمال الغداء على الدماغ بسبب نقص الجلوكوز، الذي يحصل لجسمك عندما يقوم بتكسير الطعام، وعندما تحرم دماغك من الجلوكوز تصبح سريع الانفعال، ومتقلب المزاج، وتشعر بخمول، ويصبح من الصعب عليك التركيز، بالإضافة إلى ذلك، يواجه عقلك صعوبة أكبر في تخزين المعلومات الجديدة واسترجاع المعلومات القديمة.