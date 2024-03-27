مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. الفوضى تسيطر على منزل مختار أبو المجد

بأحداث متتالية وتشويقية، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17، وذلك بعد فوز «مروان» نور خالد النبوي، على والده «مختار» خالد النبوي، بالانتخابات التي حدثت بالمنزل، وشعر مختار بحالة من الحزن الشديد بعد انتخاب أبنائه لشقيقهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17، سيطرت الفوضى على منزل مختار أبو المجد، حيث استضافت «مايا» زميلا لها في المنزل دون استئذان شقيقها الذى تولى إدارة المنزل.

حدث صدام بين «مديحة» نشوى مصطفى خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وبين «مايا» بعد الذي فعلته، خاصة أنها تولت تربيتهم بعد رحيل والدتهم «ميسون» سُلاف فواخرجي، حيث إن شعار الإمبراطورية دائماً كان الاحترام والأدب والأخلاق.

مسلسل إمبراطورية ميم

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdm drama ومنصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع العرض الأول للحلقة على قناة dmc.