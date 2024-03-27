مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ17

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطورات، ومنها الكشف عن الإعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى شقيقة «مختار» خالد النبوي و«محمود» محمود حافظ شقيق زوجة «مختار» التي توفيت، ولكن والدته اتخذت قرارا بإبعادهما عن بعضها، وذهبت إلى مديحة وطلبت منها الابتعاد عن نجلها.

وتصاعدت الأحداث حتى وصل الخبر إلى «محمود»، ما جعله يتخذ قرارا بجمع أغراضه وترك المنزل لوالدته.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ17

يأتي موعد إعادة الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة dmc اليوم الساعة 10:15 صباحا، والساعة 6:05 مساءً على قنوات dmc drama، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، وتُعرض الحلقة على منصة watch it بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdm drama ومنصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع العرض الأول للحلقة على قناة dmc.