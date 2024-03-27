مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. هل يستطيع نور النبوي إدارة المنزل؟

سيطر الحزن على أبناء «مختار» خالد النبوي في الحلقة الـ16 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعد خسارته في الانتخابات المنزلية أمام نجله الكبير «مروان» نور النبوي وانتقال إدارة المنزل من يده إلى يد نجله «مروان» ما جعله في حالة صدمة وذهول.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 17

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم كشف قدرات «مروان» نور النبوي على إدارة المنزل والسيطرة على طلبات أشقائه وإعطائهم الحرية الكاملة.

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بداية الطلبات، حيث طلبت «منة» منى أحمد زاهر شقيقة «مروان» نور النبوي الصغرى منه، فصل غرفتها عن غرفة شقيقتها «مايا» إلهام صفي الدين وإعطائها غرفة بمفردها.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم

كما شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم، طلب «منة» زيادة المصروف، وعندما أخبرها أنّه ييراجع ميزانية المنزل أولا اتهمته بأنّ المسؤولية كبيرة عليه، بسبب طريقته في الحديث التي تشبه طريقة والدهم عندما كان مديرا للمنزل.