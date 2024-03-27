مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 بطولة خالد النبوي.. «مروان» في ورطة بعد نجاحه

شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثا مشوقة منها نجاح «مروان» نور خالد النبوي في الانتخابات، وتنطلق أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 وهو ينظر في مطالب أشقاءه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، بعد فوز «مروان» في الانتخابات المنزلية، بدأت طلبات أشقائه المختلفة، حيث أنه وعدهم بأنه سوف يتم تنفيذ مطالبهم.

ومن ناحية أخرى، يعيش «مروان» خالد النبوي، حالة نفسية سيئة بعد رفضه في الانتخابات من أبنائه، وبدأ يسأل ذاته؛ هل هو أب مثالي وجيد؟.

موعد الحلقة الجديدة من إمبراطورية ميم

ويأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً كما تتيح منصة watch it الإلكترونية عرض الحلقة أيضا بالتزامن مع عرضها على شاشة التليفزيون.