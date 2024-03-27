شيماء البرديني: لم نشعر بأي تكرار في النسخة الدرامية من فيلم إمبراطورية ميم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الأدب المصري «قماشة شديدة الثراء»، مشيرًة الى أنَّه يمكن إنتاج عشرات النسخ من الأعمال الأدبية بصور مختلفة.

وأضافت الكاتبة الصحفية، خلال لقائها على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تربينا على فيلم إمبراطورية ميم، لكننا ونحن نشاهد مسلسل إمبراطورية ميم، لا نشعر بأي شيء من التكرار، بداية من تغيير الفكرة، فقد تمّ تقديم الفكرة بصورة عصرية مختلفة مهدت إلى أنَّ الأب شديد الإخلاص لزوجته الراحلة».

هناك العديد من الإشارات الاجتماعية في دراما رمضان 2024

وتابعت: «هناك العديد من الإشارات الاجتماعية في دراما رمضان هذا العام، وهي تؤكد أننا على دراية كاملة بالمجتمع المصري والتغيير الذي طاله، وعلى وعي كامل بمشاكل أولادنا، وأننا نحاول ملاحقة تفكيرهم المعاصر».

وأكملت: «قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإعداد لجنة لتقييم الأداء الدرامي ومراجعة النصوص الدرامية، أدت إلى ضبط الإيقاع عبر ثلاث نواحي، فرغم وجود بعض مشاهد القتل والمخدرات لكنها ليست أساس العمل الدرامي، فهي مجرد جزء بسيط».

واستكملت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «الدراما تستهدف كل فئات المجتمع المصري، الحارة الشعبية موجودة، المجتمع المتوسط موجود، كما أن الدراما تستهدف الفئات العمرية المختلفة أيضًا، والميزة في أداء اللجنة أنّها استطاعت تمثيل المجتمع بأكلمه، حتى لا يصبح العمل موجهًا لفئة واحدة، هذا إلى جانب تغطية الدراما لأبناء مصر بالخارج أيضًا».