مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يزداد اهتمام الأهالي بمعرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 فضلًا عن موعد الشروق اليوم الموافق 17 رمضان 1445 هجرية، مع اقتراب انتهاء أيام المغفرة، وقرب انطلاق أيام العتق من النيران «العشر الأواخر»، والتي تتضمن «ليلة القدر» التي يرغب الجميع في إدراكها.

وكشفت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 26-3-2024 الموافق 17 رمضان 1445 هجرية، وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور والإمساك، ضمن إمساكية رمضان 2024 لليوم السابع عشر من شهر الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم عن الأمس، اختلافًا طفيفًا، إذ يأتي موعد أذان الفجر اليوم، ومواقيت السحور والإمساك وشروق الشمس في الفيوم اليوم مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، كما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم أيضًا بمقدار دقيقة، فيما يأتي موعد أذان المغرب في نفس توقيت الأمس دون تبكير أو تأخير ومثلها موعد أذان الظهر والعصر، وتتأخر صلاة العشاء بمقدار دقيقة واحدة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 1445 فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 تكون كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. يحل في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. يحل في تمام الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. يحل في تمام الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. يحل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024.. تؤدى عقب الانتهاء من أداء صلاة العشاء مباشرةً، ويحدد موعدها بحسب كل مسجد على حدة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق سابع أيام المغفرة، و17 رمضان نحو 14 ساعة و7 دقائق، فيما يبدأ توقيت السحور الساعة 2:05 ويستمر حتى بدء وقت الإمساك الساعة 4:05 صباحًا، بينما يكون موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 5:52 صباحًا.