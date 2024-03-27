مع حلول اليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم، يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، وذلك تزامنا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة 4 و 21 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و 49 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، فيحين في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، في تمام الساعة 6 و 10 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في الساعة 7 و 29 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 9 دقائق.