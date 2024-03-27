بدأ العد التنازلي على ‎موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الفيوم، والذي تفصلنا عنه نحو 12 يومًا فقط، بحسب ما أعلن معهد البحوث الفلكية، فيما تتنافس ربات البيوت على إعداد مختلف الأنواع والأشكال من الكحك والبسكويت.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الفيوم، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024، وهي كالتالي:

موعد عيد الفطر 2024

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، موعد عيد الفطر المبارك 2024، إذ يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو وقفة عيد الفطر والمتمم لشهر رمضان 2024، فيما يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

وفيما يخص موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الفيوم، فإنّ المساجد تبدأ في استقبال المصلين بعد صلاة الفجر، إذ يحرص الجميع على حجز مكان لهم داخل المساجد لأداء صلاة عيد الفطر قبل الزحام، وتوافد الآلاف على المساجد.

ويحل موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر 2024

وكشفت دار الإفتاء في بيان لها، كيفية أداء صلاة عيد الفطر 2024، إذ إنّها ركعتان ينوى بأدائهما إنهما صلاة العيد، وتضم الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وأيضًا تكبيرة الركوع، بينما في الركعة الثانية يبلغ عدد التكبيرات نحو 5 تكبيرات.

أسعار كحك العيد 2024

وتتنافس محال الحلوى في مختلف المحافظات، على تقديم أفضل العروض في أسعار الكحك والبسكويت 2024 إذ تأتي الأسعار كالآتي:

سعر كيلو كحك العيد 2024 السادة يبدأ من 250 جنيها.

سعر كيلو الكعك بالملبن يبدأ من 250 جنيها.

سعر كيلو الكعك بالبندق يبدأ من 340 جنيها.

سعر كيلو الكعك باللوز يبدأ من 320 جنيها.

سعر كيلو الكعك عين الجمل يبدأ من 320 جنيها.

سعر كيلو البيتي فور مخصوص يبدأ من 260 جنيها.

سعر كيلو الغريبة السادة يبدأ من 285 جنيها.

سعر كيلو المنين السادة يبدأ من 185 جنيها.

سعر كيلو القرص العجوة يبدأ من 170 جنيها.

سعر كيلو القرص السادة يبدأ من 170 جنيها.

سعر كيلو البسكويت البني يبدأ من 230 جنيها.

سعر كيلو البسكويت الأبيض يبدأ من 230 جنيها.

سعر كيلو البسكويت النشادر يبدأ من 230 جنيها.

سعر كيلو بسكويت البرتقال يبدأ من 230 جنيها.

سعر كيلو البسكويت الشيكولاته يبدأ من 240 جنيها.