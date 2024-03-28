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دراما المتحدة

«المستقلين الجدد»: زيارة وفد الكونجرس للقاهرة يؤكد دور مصر المحوري في الملف الفلسطيني

كتب:

مكرم شعبان
01:36 ص | الخميس 28 مارس 2024
من زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر

من زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر

أكد دكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية اللقاء الذي عقده وفد من الكونجرس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مٌشيراً إلى أنه يأتي في توقيت هام يشهد تصاعداً للأحداث في المنطقة، خاصةً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهديدات بتوسيع دائرة الصراع.

دور مصر المحوري في المنطقة

وأوضح «العناني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا اللقاء يُعدّ تقديراً لدور مصر المحوري في المنطقة، خاصةً في ظل سعيها الدؤوب لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تحذر من التعنت الإسرائيلي وعدم احترام القرارات والمواثيق الدولية، مؤكداً ثبات الموقف المصري المساند بكل قوة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

مصر ترفض أى حلول لتصفية القضية الفلسطينية

وشدد على رفض مصر لأي حلول تُصفّي القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكداً أن هذا الموقف ثابت لا يتغير منذ بداية العدوان على غزة.

وأضاف أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي تؤكد على مكانة مصر ودورها المحوري في الملف الفلسطيني وغيره من الملفات الهامة في المنطقة، لافت إلى أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

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