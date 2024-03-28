«شرف ليّ».. سامي مغاوري يكشف تفاصيل دور «الشيخ سالم» في مسلسل مليحة

يروي الفنان القدير سامي مغاوري خلال أحداث مسلسل مليحة، الذي يعرض ضمن النصف الثاني من شهر رمضان، حكاية الاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين، من خلال دور الشيخ سالم، إذ يحكي لحفيده ما حدث منذ أكثر من 75 عامًا، منذ فترة مؤسس الصهيونية ثيودور هرتزل، مرورًا بوعد بلفور وإعلان قيام دولة إسرائيل.

وكشف سامي مغاوري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ترشيحه لدور الشيخ سالم، جاء من مخرج العمل عمرو عرفة، وكان من المفترض أن يكون موجودًا في الأحداث من بدايتها، لكن حسب ترتيب الأحداث وكتابة القصة، تم تأخير ظهوره حتى آخر الحلقات، إذ يشارك في مسلسل مليحة كضيف شرف.

مسلسل مليحة عمل وطني «يشرّف أي حد»

وكانت أحد الأسباب الأساسية للموافقة على قبول دور الشيخ سالم في مسلسل مليحة، هو أن العمل وطني، وفقًا لما أكده «مغاوري»: «عمل وطني يشرّف أي حد يشتغل فيه، خصوصًا أنه يبرز كيفية حماية الوطن والحدود من الإرهاب والمتسليين».

لهجة الشيخ سالم هي «عرايشية»

لهجة الشيخ سالم العرايشية -أي أهل العريش-، حاول مغاوري، التخفيف من حدتها، لأن الأحداث ما تزال في مرحلة الرواية: «عند ظهور الشيخ سالم في الأحداث هتتحول اللهجة إلى عرايشية تمامًا، وكان معانا مصحح لهجات من أهل العريش، ولم أقم باختيار اللهجة، ولكن ظروف الأحداث حكمت، لأن الشيخ سالم هو من شيوخ قبائل سيناء الوطنيين الشرفاء، وهو شخصية تاريخية معروفة، ومساهمتها معروفة، ولا بد أن أتحدث لهجته».