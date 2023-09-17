سامي مغاوري: أنتقي أدواري في المسلسلات.. والفن ضرورة للحياة

قال الفنان سامي مغاوري، إن فترة احترافه في العالم الفني تبلغ أكثر من 40 عاما، إلا أنه بدأ الفن قبل ذلك كثيرًا، تحديدًا من سن 7 سنوات، متابعًا: «وجهة نظري أن الفن له ضرورة في الحياة، وأنا لا أرغب في التمثيل لأن لدي رغبة في الظهور أو حبا في الظهور، ولكن أنا رجل عادي أنتهي من التصوير وأسير في الشارع بشكل طبيعي».

أرغب أن أكون فاعلا في المجتمع

وأضاف سامي مغاوري، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومها الصغير، أنه يرغب في أن يكون فاعلاً في المجتمع وأن يكون شخصية فاعلة ليس مجرد نجم يرغب في الظهور وتكون صوره في المجلات.

لا أقبل أي دور

وأشار إلى أنه لا يقبل أي دور في أي مسلسل، مثل المسلسلات التي ليس لها موضوع أو مضمون أو أن يكون مضمونها له رد فعل سلبي في المجتمع أو على الشباب، متابعًا: «أعرف أن دوري كممثل بصورة عامة يصل إلى النجوع والأقاليم والأرياف، ليس في مصر فقط ولكن في جميع الدول العربية، ولا بد أن أكون مؤثراً».