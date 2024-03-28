ملابس تجنب ارتداءها أثناء السفر.. لن تتوقع خطورتها

يسافر كثيرون على متن الطائرة من بلد إلى أخرى، سواء للعمل أو للتنزه خلال العطلات، وهي رحلة ممتعة لهم، فالسفر من الأمور التي تحسن من نفسية الفرد، لكن هناك أمرا مهما يجب الانتباه إليه، حذرت منه خبيرة الطيران الأمريكية كريستين نيجروني، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

احذر الملابس الضيفة غير القطنية

يقول كثير من المسافرين إن الملابس الضيقة غير القطنية توفر لهم رحلة مريحة، لكن كاتبة الطيران والسفر الأمريكية زعمت أنها في الواقع أخطر شيء يمكنك ارتدائه أثناء السفر، وفسرت ذلك بأنه في حالة اضطرار المسافر للهروب من الطائرة عند وقوع حادث أو حريق، تكون أكثر عرضة للحرق والالتصاق بالجسم.

وتنصح خبيرة السفر بارتداء الملابس القطنية أو أي شيء مصنوع من الألياف الطبيعية، كما نصحت أيضًا بارتداء الأحذية عند الإقلاع والهبوط، لأن أحيانًا تكون أرضية الطائرة ساخنة أو باردة جدًا.

ووفقًا لصحيفة «مترو»، إذا كان المسافر يخاف من مطبات الهواء، يجب تجنب المقاعد بجانب أجنحة الطائرة، ففي حين أن مقعد النافذة فوق الأجنحة يوفر رؤية رائعة، فهذا يعني أيضًا أنك ستواجه مزيد من الاضطراب والتأرجح، بسبب تيارات الهواء التي تتدفق فوق وتحت الأجنحة.

أشياء احرص على وجودها بشنطة السفر

وهناك بعض الأشياء التي يجب الحفاظ على وجودها في شنطة السفر ويجهلها البعض، وهي:

- حقيبة الإسعافات الأولية وتحتوي على المطهرات والقطن والضمادات والمسكنات وأدوية المضادات الحيوية والمطهر المعوي والمُلينات ومضادات الإسهال.

- الحرص على وجود عديد من النسخ لديك من أوراق السفر والمستندات الخاصة بك.

- جهاز الشحن Power Bank.

- حقيبة صغيرة بها أموالك ومستنداتك وبطاقات الائتمان الخاصة بك.

- محول الطاقة متعدد المنافذ للمساعدة على شحن العديد من الأجهزة الإلكترونية في وقت واحد.

- أدوات النظافة الشخصية.