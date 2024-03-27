في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، لمساعدة الأشخاص على تنظيم وقتهم لأداء الطاعات وقراءة القرآن، وللمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، حسب كل محافظة، ففي العاصمة الرياض، تُقام الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة، ففي صلاة الفجر 4:32 صباحًا، الشروق 5:54 صباحًا، الظهر 11:59 صباحًا، العصر 3:26 مساءً، المغرب 6:07 مساءً، العشاء 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء في محافظة جدة

تختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم، الثلاثاء 26 مارس 2024، من محافظة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، في محافظة جدة، تكون الصلوات الخمس كالتالي، صلاة الفجر 5:05 صباحًا، الشروق 6:22 صباحًا، صلاة الضهر 12:29 مساءً، صلاة العصر 3:54 مساءً، صلاة المغرب 6:36 مساءً، صلاة العشاء 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء في محافظة مكة المكرمة

وأما عن الصلوات الخمس في مكة المكرمة تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة صلاة الفجر 5:03 صباحًا، الشروق 6:19 صباحًا، صلاة الضهر 12:26 مساءً، صلاة العصر 3:51 مساءً، صلاة المغرب 6:34 مساءً، صلاة العشاء 8:34 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، متوسط عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك يبلغ حوالي 13 ساعة و 14 دقيقة.