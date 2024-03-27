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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
10:11 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية

موعد أذان المغرب في السعودية

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وترصد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، والذي يختلف من محافظة لأخرى وفق توقيتات كل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين تناول وجبة الإفطار في المدينة المنورة، بتمام الساعة 6:36 مساء، جاءت مواعيد الصلوات الأخرى كما يلي.

- أذان الفجر 5:00 صباحًا.

- أذان الشروق 6:18 صباحًا.

- أذان الظهر 12:27 مساءً.

- أذان العصر 3:54 مساءً.

- أذان العشاء 8:36 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة الرياض 

فيما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض بتمام الساعة 6:8، وباقي الصلوات كالآتي:

الفجر عند الساعة 4:31 صباحًا.

- الشروق 5:50 صباحًا.

- أذان الظهر 11:59 مساءً.

- أذان العصر 3:26 مساءً.

- أذان العشاء 8:8 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم 27-3-2024

وفي مدينة أبها السعودية يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 6:22 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحًا، والشروق الساعة 6:21 صباحًا، والظهر في الساعة 12:15 مساءً، والعصر الساعة 3:38 مساءً، والعشاء الساعة 8:22 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024

ويبدأ الملسمون تناول وجبة الإفطار في القصيم، في تمام الساعة 6:19 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا.

- الشروق 6:2 صباحًا.

- الظهر 12:11 مساءً.

- العصر 3:40 مساءً.

- العشاء 8:21 مساءً.

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