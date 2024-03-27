موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024
كتب:
إسراء طارق أبو سعدة
10:11 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
وترصد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، والذي يختلف من محافظة لأخرى وفق توقيتات كل مدينة.
موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024
ويؤذن لصلاة المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين تناول وجبة الإفطار في المدينة المنورة، بتمام الساعة 6:36 مساء، جاءت مواعيد الصلوات الأخرى كما يلي.
- أذان الفجر 5:00 صباحًا.
- أذان الشروق 6:18 صباحًا.
- أذان الظهر 12:27 مساءً.
- أذان العصر 3:54 مساءً.
- أذان العشاء 8:36 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة الرياض
فيما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض بتمام الساعة 6:8، وباقي الصلوات كالآتي:
الفجر عند الساعة 4:31 صباحًا.
- الشروق 5:50 صباحًا.
- أذان الظهر 11:59 مساءً.
- أذان العصر 3:26 مساءً.
- أذان العشاء 8:8 مساءً.
موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم 27-3-2024
وفي مدينة أبها السعودية يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 6:22 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحًا، والشروق الساعة 6:21 صباحًا، والظهر في الساعة 12:15 مساءً، والعصر الساعة 3:38 مساءً، والعشاء الساعة 8:22 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في السعودية الأربعاء 27-3-2024
ويبدأ الملسمون تناول وجبة الإفطار في القصيم، في تمام الساعة 6:19 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:
- الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا.
- الشروق 6:2 صباحًا.
- الظهر 12:11 مساءً.
- العصر 3:40 مساءً.
- العشاء 8:21 مساءً.