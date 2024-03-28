مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. «عمر» ليس ابن آسر ياسين وعائشة بن أحمد

اكتشف الفنان آسر ياسين «مروان» إصابة طفله عمر بالسرطان، ويجري العديد من الفحوصات الأخرى؛ ليبدأ في علاج طفله، ليخبره الطبيب بعدم وجود أي تطابق بين تحليل طفله عمر وابن أخيه، لذلك يجري مروان تحليل DNA لطفله؛ ليتأكد من صحة الفحوصات والنتائج التي جاء بها الطبيب؛ ليشهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3 العديد من الأحداث المهمة.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3

وصلت الشكوك إلى آسر ياسين، بعدما بحث خلف زوجته «ليلى»، عائشة بن أحمد ليكتشف أنّها لا تزال على علاقة بحبيبها السابق، وبعدها يخبرها زوجها بالحقيقة بعدما تطبق تحليل الـ«DNA» الخاص به مع نجله عمر، لتدخل هي في حالة صدمة كبيرة.

وأجرت هي الأخرى تحليل DNA؛ لتكتشف عدم التطابق مع عينة نجلها، وتتصاعد التوترات بينهما، وتُواجه «ليلى» صدمة كبيرة بعد اكتشافها عدم كونها أم «عمر» وتذهب لمروان تخبره بذلك.

مسلسل بدون سابق إنذار

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذارالعمل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، ومن بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

مواعيد عرض مسسلسل بدن سابق إنذاريعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب، يوميًا على شاشة «dmc»، بالتزامن مع عرضه ايضًا على منصة «Watch it»، ضمن دراما رمضان 2024.