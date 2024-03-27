مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. ليلى تستنتج تبديل ابنها أثناء ولادته 

صدمة كبيرة تضرب آسر ياسين «مروان» بعد اكتشافه أن الطفل عمر ليس ابنه من زوجته عائشة بن أحمد «ليلى»، فيقرر مواجهة زوجته بالأمر مع توجيه اتهامات لها بكونها تخونه مع حبيبها السابق عمر الشناوي «باسم»، فتنشب مشاجرة كبيرة بينهما.

وتقرر ليلى إعادة تحليل الـDNA في معمل آخر، فتظهر نفس النتيجة لتؤكد عدم تطابق عمر مع أبيه مروان، فتقوم هي بإجراء تحليل تطابق بينها وبين طفلهاعمر، فتكتشفعدم تطابقها تحليلها أيضا مع طفلها عمر، لتذهب بعدها لزوجها مروان وتخبره بذلك وتنتهي الحلقة، فهل تم استبدال طفلها أثناء ولادته عن عمد؟

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

العمل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، ومن بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 1، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.