11 دولة عربية تُحدد موعد عيد الفطر فلكيا.. إجازة تصل إلى 8 أيام

مع حلول اليوم الـ29 من شهر رمضان الكريم، تجري الدول العربية استطلاع هلال شوال، من أجل تحديد موعد عيد الفطر المبارك، ورغم ذلك، حددت 11 دولة عربية موعد عيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية.

ومن المعروف أنه في حال رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان، تحدد الدولة موعد عيد الفطر في اليوم التالي مباشرة، أما في حال تعذر رؤيته، يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان، بينما يكون موعد عيد الفطر في اليوم التالي بعد نهاية الشهر الفضيل.

موعد عيد الفطر في 11 دولة عربية وفقا للحسابات الفلكية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، الـ11 دولة العربية التي حددت موعد عيد الفطر المبارك فلكيا، فضلا عن عدد أيام الإجازات الرسمية، التي تصل في بعض الدول إلى 8 أيام، حيث أنه بحسب الحسابات الفلكية سيكون الثلاثاء 9 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم 10 أبريل 2024.

المملكة العربية السعودية:

بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، فإن الإجازة ستبدأ من 9 أبريل الذي سيوافق وقفة عيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية، حيث تمتد الأجازة لمدة 4 أيام.

الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الإمارات أن إجازة عيد الفطر ستبدأ يوم 8 أبريل، لمدة 5 أيام، وذلك بعدما كشفت الحسابات الفلكية أن عيد الفطر سيوافق يوم 10 أبريل.

الكويت

دولة الكويت، أيضا كشفت أن إجازة عيد الفطر ستكون 5 أيام، تبدأ يوم 8 أبريل حتى يوم 12 من الشهر ذاته.

عدد أيام الإجازات في عيد الفطر

مصر:

ستصل إجازة عيد الفطر إلى 5 أيام في مصر، متضمنة يومي إجازة أسبوعية جمعة وسبت، حيث سيكون أول وثاني أيام عيد الفطر الذي يوافق الأربعاء والخميس إجازة رسمية، وفقا للحسابات الفلكية، فضلا عن ترحيل إجازة يوم الجمعة الذي سيكون عطلة رسمية وثالث أيام عيد الفطر، ليصبح الثلاثاء وقفة عيد الفطر، أو يوم الأحد من الأسبوع الذي يليه، ليصبح مجموع أيام الإجازات 5 شاملة العطلة الرسمية.

البحرين

البحرين، أيضا كشفت أن إجازة عيد الفطر ستصل إلى 5 أيام تبدأ 10 أبريل وتنتهي يوم 14 أبريل.

الأردن

ستكون الأردن، على موعد مع إجازة لمدة 3 أيام تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل، وتنتهي الجمعة 12 أبريل.

لبنان

لبنان تعد الدولة السابعة التي كشفت عن موعد عيد الفطر فلكيا، لتحدد إجازة الدولة لمدة يومين فقط لأربعاء والخميس 10 و11 أبريل.

العراق

3 أيام عطلة رسمية حددتها دولة العراق في الفترة ما بين 10 إلى 12 أبريل، بحسب الرزنامة الخاصة بالأعياد السنوية لهذا العام.

الجزائر:

الجزائر أيضا ستمنح 3 أيام إجازة لموظفيها، ما بين الأربعاء الموافق 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل.

المغرب

تعد المغرب من الدول النادرة التي كشفت أن حساباتها الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان سيكون 29 يومًا، وهو ما جعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تؤجل تحديد الموعد لحين رؤية هلال شوال، وبناءً عليها يتقرر موعد الأجازة التي ستمتد لـ4 أيام.

قطر:

قطر كانت الدولة الـ11 التي كشفت أن إجازة عيد الفطر ستصل إلى 8أيام، بداية من 8 أبريل، وتمتد حتى نهاية 15 أبريل، بحسب موقع «ميزان» التابع لوزارة العدل في قطر.