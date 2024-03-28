مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. مروان يكتشف وجود علاقة بين ليلى وباسم

علاقة متوترة مليئة بالمشاكل والفتور جمعت الفنان آسر ياسين «مروان» بزوجته «ليلى» عائشة بن أحمد، وبعد ظهور نتائح تحليل الـDNA، ومعرفة آسر ياسين بأن الطفل عمر ليس ابنه، ينتظر المشاهدون الأحداث الجديدة في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3، والتي تعرض يوميًا عبر شاشة «دي أم سي».

ولم يخبر مروان ليلى بأن عمر ليس ابنه وأنه تعرض للخيانة منها، ولكن يبحث خلف هذا الأمر وبحث في هاتفها، ليكتشف أنها تتواصل مع حبيبها السابق باسم، والذي كانت تعرفه قبل زواجها من مروان.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3

وضمن أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2، يكتشف الفنان آسر ياسين، أن زوجته على علاقة مع حبيبها السابق والتي كانت تعرفه قبل الزواج، ويستمع لعدد من الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة بينهما، والتي تكشف أنهما مازالوا على علاقة بينهما وأن في علاقة ود كبير، إذ أن الرسائل المتبادلة بينهما تكشف عن قربهم الشديد من بعضهم.

وشهدت الحلقة الثانية العديد من الأحداث، ومفاجئة عدم تطابق تحليل الـ«dna» بين مروان «آسر ياسين» ونجله عمر، ومن المنتظر تطور الأحداث في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

العمل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، ومن بطولة النجم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وجهاد حسام، وعمر الشناوي، وظهور خاص للنجمة بسمة.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.