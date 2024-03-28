كل ما تريد معرفته عن موعد ‎‎عيد الفطر 2024 في الجزائر

يتحرى الأفراد موعد ‎‎عيد الفطر 2024 في الجزائر، الذي يستعد له الأشخاص مع اقتراب الثلث الأخير من شهر رمضان الكريم، مع إعلان 10 من الدول العربية مواعيد عيد الفطر المبارك، وخريطة الإجازات الرسمية.

إجازة ‎‎عيد الفطر 2024 في الجزائر

يحاول الأفراد معرفة ‎‎موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، خاصة أن الإجازة تمتد إلى 3 أيام مدفوعة الأجر كما حدث في عام 2023، حيث يصادف هذا العام أن يكون عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024 الذي سيكون أول أيام شهر شوال وحينها ستمتد الإجازة حتى نهاية الجمعة، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والعام.

من يعلن موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر ؟

تعد وزارة الشؤون الدينية الإسلامية الجهة المكلفة بالإعلان عن موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، حيث تعمل على مراقبة هلال ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، حيث يتم إعلام المواطنين بالنتيجة بعد مغرب نفس اليوم للاستعداد للاحتفال بفرحة العيد.

طريقة وموعد عيد الفطر 2024 في الجزائر

ويحتفل الجزائريون بعد معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر حيث يتم زيارة الأقارب وإرسال التبريكات المختلفة ولعل أشهر تبريكات والتهاني المنتشرة بين المواطنين عبارة «صح عيدكوم» ويتم الفطار في أول يوم العيد غالبا على مشروبات الشاي والقهوة وحلويات تقليدية كالمقروط، والبقلاوة، والدزيريات.