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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024

كتب:

أحمد دياب
12:00 ص | الخميس 28 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024

يصوم المسلمون في الجزائر اليوم الخميس، الـ18 من شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في أجواء روحانية عالية، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح والقيام.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم 

ووفق مواعيد الصلاة في العاصمة الجزائر، يؤذن الفجر في الساعة 05:05 وتشرق الشمس الساعة 06:41 ويؤذن الظهر الساعة 12:53 ويؤذن العصر الساعة 4:24 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:06 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:31 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024

وحسب مواعيد الصلاة في وهران، يؤذن الفجر الساعة 05:22 وتشرق الشمس الساعة 06:56 ويؤذن الظهر الساعة 1:08 ويؤذن العصر الساعة 4:39 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:20 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:44 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024

أما مواعيد الصلاة في عنابة، يؤذن الفجر 4:46 وتشرق الشمس الساعة 6:22 ويؤذن الظهر الساعة 12:34 ويؤذن العصر الساعة 4:06 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:47 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:12 وبعدها تقام صلاة التراويح.

 

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