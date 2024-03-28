تكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن في بنها

كرمت هيئة الشبان العالمية أبناء محافظة القليوبية من حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة القليوبية في المسابقة الكبرى، في مدينة بنها التي شارك فيها 2557 متسابقا في مختلف المستويات.

أقيم الاحتفال تحت بإشراف وزارة الأوقاف بالقليوبية وحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عمر فؤاد مفتش أول بإدارة أوقاف بنها والمهندس أبو المجد عبدالسلام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمشرف سعيد خليل موجه التربية الإسلامية بمجمع مدارس الشبان ومدير عام جمعية الشبان العالمية أحمد مصطفى والحاج مصطفى عميش عمدة ميت السباع.

أول تدوين صوتي للقرآن الكريم

ألقى «أبو السعود» كلمته التي وجه فيها كل الشكر والتقدير لأولياء أمور المتسابقين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، مشيرا أن الخامس والعشرين من الشهر نفسه احتفلت الإذاعة المصرية بمرور 60 عاما على أول تدوين صوتي للقرآن الكريم، عن طريق إنشاء إذاعة القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري هذا بسبب ما وجدوه من نسخ باتت تحرف في القرآن الكريم، وتطبع نسخاً ونزلت للسوق المصرية فأمر الرئيس عبد الناصر بإنشاء إذاعة القرآن الكريم وكانت بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

تكريم حفظة كتاب الله

أشار مصطفى عبد الحميد فرج، إلى أن هيئة الشبان العالمية والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي اعتادت على تكريم حفظة كتاب الله كل عام تشجيعا لهم وأنه تاج على رؤوس الحافظين وهدفنا تشجيع الجميع وفي هذا الصدد أقامت الهيئة الاحتفالية تكريما وتشجيعا بعد اجتياز المتسابقين الاختبارات المخصصة لهم.

شهد الحفل حضور جميع الفائزين مع ذويهم في صورة مشرفة أظهرت مدى حرص الأسرة المصرية على تحفيظ أبنائها للقرآن الكريم، يذكر أن عدد المشاركين بهذه المسابقة 2557 متسابقا وتم اليوم تكريم الفائزين