بعد نقله للقاهرة.. تطورات مفاجئة من الأطباء بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

تحسن ملحوظ شهدتها حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، خلال الساعات الماضية، بعد نحو 18 يوما من توقف قلبه داخل الملعب، خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، في حادث كاد يودي بحياته، قبل أن تٌنقذه العناية الإلهية بعد عودة النبض إلى قلبه.

«رفعت»، الذي عاد النبض إلى قلبه بعد نحو ساعتين من سقوطه داخل الملعب، بعد أكثر من 20 صدمة كهربائية، تم نقله خلال الساعات الماضية إلى أحد مستشفيات القاهرة، لاستكمال العلاج الذي بدأه في الإسكندرية، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

قرار مفاجئ من الأطباء، كشف عنه أحد أقارب اللاعب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، مؤكدا أن اللاعب قد يتمكن من العودة إلى منزله خلال الأيام المقبلة، موضحا: «الأطباء أكدوا لنا أن أحمد ممكن يكمل علاج في البيت لو حالته فضلت تتحسن بشكل مستمر».

قرار جديد من الأطباء بشأن أحمد رفعت

وأضاف: «الكلى استجابت بشكل جيد الحمد لله، وبدأ في التحرك بشكل طبيعي، وحالته في تحسن مستمر»، مختتما: «بنشكر كل الناس اللي دعيتله ونتمنى يكمله دعاء له أنه يرجع لحياته الطبيعية في أقرب وقت».

وسيطرت حالة من الحزن على عشاق كرة القدم والمواطنين قبل دقيقة واحدة من نهاية مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعدما سقط اللاعب بشكل مفاجئ، إثر توقف قلبه داخل الملعب، ليتم نقله إلى المستشفى وعمل صدمات كهربائية له، قبل أن يعود للحياة، وتبدأ حالته الصحية في التحسن بشكل تدريجي.

وكان أحمد رفعت عاد إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد تحسن حالته، ومرور الفترة الحرجة، لاستكمال علاجه بعد نحو أسبوعين قضاهم في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية.