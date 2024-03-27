هل تذكر ما حدث له؟.. تطورات حالة أحمد رفعت الصحية بعد نقله إلى القاهرة

بعد أكثر من 16 يومًا، تخطى أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر المرحلة الحرجة التي أجبرت الأطباء على نقله إلى العناية المركزة، بعد لحظات مريرة شهدها ملعب مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، في أول أيام رمضان، إثر سقوطه فاقدًا الوعي، وتوقف قلبه لمدة 90 دقيقة، ليخوض رحلة علاج صعبة، كان آخر محطاتها نقله من الإسكندرية إلى القاهرة.. فما آخر تطورات الحالية الصحية لأحمد رفعت؟

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

تطورات إيجابية في الحالة الصحية لأحمد رفعت، بعد استغناء الأطباء عن جهاز التنفس الصناعي، الذي كان رفيقًا له طوال فترة العلاج في الأيام المنقضية، إلى جانب عودة الحركة بصورتها الطبيعية تدريجيًا، إذ لا يزال يستعين بمن حوله من أجل مساعدته على المشي، ما حدث بالفعل لفترة لم تزد عن 10 دقائق.

هل يعاني أحمد رفعت من فقدان في الذاكرة؟

رغم التحسن، لا يزال أحمد رفعت يعاني من بعض الأزمات التي تحتاج إلى وقت من أجل التحسن التدريجي، ومنها عدم تذكر جميع الأحداث التي حدثت منذ وقوعه على أرض الملعب حتى تلك اللحظة، ما يعني أنه لم يتذكر تفاصيل الواقعة كاملة، وهو الأمر الذي يعمل الأطباء على تحسينه، ضمن برنامج العلاج المقرر استكماله في القاهرة، بعد نقله من الإسكندرية، بحسب مصدر مقرب من أسرته، في حديثه لـ«الوطن».

أحمد رفعت جرى نقله إلى القاهرة قادمًا من الإسكندرية، بناء على نتائج الفحوصات الأخيرة التي خضع لها، وفقًا لتوصية الأطباء، من أجل الاطمئنان على إمكانية خروجه من المستشفى دون حدوث أي مضاعفات للقلب، خاصة أن عملية نقله الأولى فشلت بسبب حدوث بعد الاضطرابات الطفيفة، ما جعل سيارة الإسعاف تتجه إلى القاهرة مجددًا من دونه بسبب عدم استعداده خلال ذلك الوقت للانتقال.

وكان مودرن فيوتشر، النادي الذي يدافع أحمد رفعت عن ألوان قميصه، أعلن في بيان رسمي، تحسن الحالة الصحية للاعب، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، من أجل استكمال رحلة العلاج، جاء مفاده: «بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري، يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت جناح الفريق الأول والمنتخب الوطني، وخروجه من مستشفى زمزم بالإسكندرية ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات».