مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. دياب ينقذ أسرة فلسطينية من تفجير إرهابي

أحداث مهمة شهدها مسلسل مليحة الحلقة 2، والتي استعرض فيها الجد لحفيده قصة وعد بلفور الذي مكَّن اليهود من احتلال الأراضي الفلسطينية برعاية بريطانيا عام 1917، حيث كانت فلسطين في هذا الوقت تحت الانتداب البريطاني، الذي وعد اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين فازدادت هجرات اليهود من العالم نحوها.

وأشار مسلسل مليحة الحلقة الثانية إلى أنه في هذا الوقت نهب اليهود الأراضي من الفلسطينيين وهجَّروا أسرا بأكملها وشردوا الصغار، فظهر عز الدين القسام، الشاب السوري الذي درس في الأزهر، وتشكَّلت المقاومة الفلسطينية ضد اليهود، للدفاع عن أراضيهم منذ الاحتلال البريطاني وحتى يومنا هذا.

مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. وعد بلفور والمقاومة الفلسطينية

ويسلط مسلسل مليحة الحلقة الثانية، الضوء على الفتاة الفلسطينية مليحة (سيرن خاس)، المهجرة هي وأسرتها من فلسطين إلى ليبيا عام 2000 مع انتفاضة الأقصى الثانية، حيث تستقر في ليبيا حتى عام 2012، لتقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى بسبب ما تشهده ليبيا من توترات وصراعات مسلحة عقب ثورات الربيع العربي.

مليحة وأسرتها تهاجر من ليبيا إلى مصر

وتعرضت مليحة وأسرتها في الحلقة الثانية من المسلسل لاعتداء من قبل عصابة مسلحة شنت غارة استهدفت المكان الذي تعيش فيه وتسببت في استشهاد والديها جنين وعمار، وإصابة جدها في قدمه، بينما نجت مليحة وجدتها تحت تهديد السلاح.

ودفنت الأسرة ابنيها جنين وعمار في ليبيا، وقرروا العودة إلى مصر بصحبة من خلال شاحنة عبر الحدود المصرية الغربية، إلا أن شخصا مسلحا استقل نفس الشاحنة مع الركاب، وتمكن من زرع قنبلة، كانت من شأنها أن تقتل الناجين، إلا أن قوات حرس الحدود بقيادة المقدم أدهم (دياب) استوقفت الشاحنة وقام بتفتيشها وفحص جوازات السفر، وتمكنت من الإمساك بالإرهابي المسلح الذي زرع القنبلة.