نصائح مهمة لتوفير فاتورة المياه.. تجنب ملء حوض الاستحمام

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددًا من النصائح يجب أن يتبعها المواطنون للحفاظ على ترشيد استهلاك المياه، وبالتالي تعود بالنفع من خلال خفض قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية.

عدم تسريب المياه

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشور لها، إلى أن قاطني العقارات يجب أن يحافظوا على عدم تسريب المياه، مشددة على أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تآكل أساس وحوائط المنزل، بالإضافة إلى عمل «الموتور» طوال الوقت الذي يؤدي إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضافت: «لما تلاقي تسريب في بيتك اقفل المحبس فورًا، وصلح التسريب بسرعة.. وماتقولش هي جت عليا.. أيوه جت عليك.. علشان كل نقطة بتفرق».

إصلاح تمديدات المياه القديمة

وحددت القابضة للمياه والصرف الصحي عددًا من الإجراءات الصحيحة للاستخدام الأمثل للأجهزة خلال الاستحمام أو غسيل الأواني في الأحواض لترشيد استهلاك المياه، لافتة إلى أن تمديدات المياه القديمة والتالفة تتسبب في تسريب كميات كبيرة من المياه، وبالتالي يجب القيام بإصلاح هذه التمديدات بشكلٍ مستمر.

تجنب ملء حوض الاستحمام

وأشارت إلى أنه عند الاستحمام يمكن تقليل استهلاك المياه عن طريق تغيير دش الاستحمام القديم بآخر منخفض التدفق، كما يمكن تقليل استخدام المياه عن طريق تقليل وقت الاستحمام، بالإضافة إلى تجنب ملء حوض الاستحمام، لافتة إلى أن هناك بعض أنواع الغسالات التي تستخدم أكثر من 40 جالونًا من المياه عند استخدامها، بينما هنالك بعض الأنواع الأخرى التي لا تزيد حاجتها عن أكثر من 20 جالونًا، وبالتالي فإن استخدام الغسالات الموفرة سيساعد على توفير المياه.