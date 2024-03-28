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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس

كتب:

عمرو حسني
12:09 م | الخميس 28 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

أتاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، إمساكية شهر رمضان الكريم والتي تحوي مواعيد الصلوات والإمساك، منها موعد آذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ18 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

تنقل «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024، والذي لا يكون مماثل في مختلف المدن السعودية.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:22 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:52 صباحًا، والشروق 6:07 صباحًا، وصلاة الظهر 12:15 مساءً، وصلاة العصر 3:37 مساءً، وصلاة العشاء 7:53 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:03 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الخميس 28-3-2024 عند الساعة 6:34  مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:01 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس  28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 28-3-2024  في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:54 صباحًا، وصلاة الفجر ستكون 4:15 والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:25 مساءً.

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