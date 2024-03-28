أتاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، إمساكية شهر رمضان الكريم والتي تحوي مواعيد الصلوات والإمساك، منها موعد آذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ18 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

تنقل «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024، والذي لا يكون مماثل في مختلف المدن السعودية.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:22 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:52 صباحًا، والشروق 6:07 صباحًا، وصلاة الظهر 12:15 مساءً، وصلاة العصر 3:37 مساءً، وصلاة العشاء 7:53 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:03 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الخميس 28-3-2024 عند الساعة 6:34 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:01 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 28-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:54 صباحًا، وصلاة الفجر ستكون 4:15 والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:25 مساءً.