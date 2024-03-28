يحرص المسلمون في مختلف بلدان العالم على معرفة إمساكية شهر رمضان الفضيل؛ للحفاظ على الفروض الخمس في أوقاتها والالتزام بالطاعات، وننشر في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح وغيرها.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم

مواقيت الصلاة في العاصمة المغربية الرباط: حيث يؤذن الفجر 04:42 وتشرق الشمس الساعة 06:18 ويؤذن الظهر الساعة 12:37 ويؤذن العصر الساعة 4:04 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:49 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024

أوقات الصلاة في الدار البيضاء: يؤذن الفجر 4:46 وتشرق الشمس الساعة 06:23، ويؤذن الظهر الساعة 12:40، ويؤذن العصر الساعة 4:07 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:51 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:10 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة في فاس: يؤذن الفجر 04:35 وتشرق الشمس الساعة 06:12، ويؤذن الظهر الساعة 12:30، ويؤذن العصر الساعة 3:57 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:40 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:00 مساء، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024

مواعيد الصلاة في مراكش: يؤذن الفجر 4:50 وتشرق الشمس الساعة 06:25، ويؤذن الظهر الساعة 12:42، ويؤذن العصر الساعة 4:08 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:51 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:09 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.