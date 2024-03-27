توفر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إمكانية معرفة موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، وذلك خلال اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكّن المسلمون من المغاربة والمقيمين بالمنطقة من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار فضلا عن الاستعداد لأداء صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

وحول موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بحسب مواقيت الصلاة المنشورة والتي يتمكن من خلالها الجميع معرفة الموعد، فهي كالآتي:

- يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم السادس عشر في الرباط في الساعة 4:51، وفي طنجة يرفع في الساعة 4:44 فجرا.

- يرفع أذان الظهر في الرباط في الساعة 12:38، وفي طنجة يرفع في الساعة 12:33 ظهرا.

- يرفع أذان العصر في الرباط في الساعة 4:04، وفي طنجة 4:00.

- يرفع أذان المغرب في الرباط معلنا بدء الإفطار في الساعة 6:49 أما في طنجة فيكون في تمام الساعة 6:46.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأربعاء 27-2-2024

ووفق مواقيت الصلاة المعلنة من جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، فإنّ متوسط عدد ساعات الصيام في دولة المغرب اليوم الأربعاء، يكون نحو 14 ساعة وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.