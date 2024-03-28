مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. هل ينجح جوني في إقناع الكبير بمشروعه؟

يستعد جوني خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض على قناة on، لمواجهة الكبير بمشروعه الجديد.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، أخبر جوني مربوحة بأنه صرف المبلغ الذي أعطاه له الكبير لشراء علف للمواشي، ولكنه استغل وجود هذا المبلغ الكبير في يده، واشترى المعدات اللازمة لمشروعه الذي يحلم به.

وتكشف له مربوحة أن الكبير لن يرحمه، لأن المواشي غالية جدا عنده، ويبدأ جوني في إيجاد حلولٍ ليخبر الكبير بهذا الأمر دون أي خسائر.

أبطال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي في دور جوني، والكبير، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، وضيفة الشرف دنيا سامي، في دور فروحة ابنه عمة مربوحة.