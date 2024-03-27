أحداث مثيرة وسريعة ومستمرة تدور بشكل يومي في مسلسل محارب، آخرها استعانة أحمد زاهر «المحامي حسام الجيوشي» بالشرطة لحمايته من محارب بعد أن هدده داخل منزله بقتل زوجته وابنه إذا لم يعترف بالحقيقة، ويخبره من الذي قتل المحامي وصفي ورجل الأعمال العزازي، وهي التهمة التي تمّ تلفيها له من جانب حسام الجيوشي، وتتواصل الأحداث مع موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي الليلة.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي

كما شهدت الحلقات عودة إنجي زوجة محارب «ناهد السباعي» للإقامة مع أسرتها، ورعاية والدها الذي عانى من المرض بعد سفرها إلى الصعيد، كما وافقت أيضًا على الطلاق الرسمي من محارب، مما شكل صدمة لوالدتها التي تعلم مدى تعلق ابنتها بمحارب، وتمسكّها به ورفض فكرة طلب الطلاق سابقًا.

وتتغير الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي في الثامنة مساء.