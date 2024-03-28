مواقف كوميدية مضحكة تنتظر الجمهور في الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اثنين على قناة CBC، الذي انطلق مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل بقينا اثنين

ومع موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC، تبدأ مرحلة تأثير طلاق الزوجين أدهم «شريف منير»، وياسمين «رانيا يوسف»، وصدمة أبنائهم الثلاثة بعد طلاق، ولديهم خلال الاحتفال بمرور 25 عاما على زواجهم، ونشر خبر الزواج عبر السوشيال ميديا.

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل بقينا اتنين، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، الإعادة الأولى للحلقة 3 في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية للحلقة 3 في تمام الساعة 11 صباحا اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 3 من بقينا اثنين بعد الساعة السادسة مساء على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل بقينا اثنين

مسلسل بقينا اتنين من إخراج طارق رفعت، وتأليفه أماني التونسي، ويشارك في البطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.