رانيا يوسف: مسلسل «بقينا اتنين» ينقل مواقف حقيقية عشتها في الانفصال

علقت الفنانة رانيا يوسف على دورها في مسلسل «بقينا اتنين» الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024، قائلة إن اسم «بقينا اتنين» يرجع إلى كون كثرة الملل والتعود والروتين تجعل المرتبطين اثنين، بما يعني «انفصال».

أحداث مسلسل «بقينا اتنين»

وأضافت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن الانفصال يبدأ من الحلقة الأولى، وتدور الأحداث حول تداعيات الانفصال وتأثيره على الزوج والزوجة والأولاد ومن حولهما.

وتابعت، أنه كان من المفترض عرض المسلسل في نوفمبر أو ديسمبر الماضيين، لكن وفاة الفنان طارق عبد العزيز حالت دون ذلك، وسيتم العرض خلال موسم رمضان 2024، قائلة إن وفاة طارق عبد العزيز نتج عنها عمل تعديل في السيناريو، إذ تم قسمه على اثنين، موضحة: «شغله لم يُحذف لكن اتقسم على اثنين وشاله إدوارد ونورنا في المسلسل».

عدد حلقات المسلسل.. ومواعيد عرضه

واستطردت، أن الفنان إدوارد يجسد شخصية جديدة دخلت في سياق السيناريو لتكمل المشاهد، مشيرة إلى أن مسلسل «بقينا اتنين» كان 20 حلقة، وعندما نُقل للسباق الرمضاني تم اختزاله إلى 15 حلقة تُعرض في النصف الثاني من رمضان.

وأعربت «يوسف»، عن سعادتها بسبب عرض المسلسل في سباق رمضان، متابعة: «المسلسل حلو وصادق، وكثير من مواقف العمل أنا عشتها في الانفصال».

وعن أحد المواقف المتشابهة مع ما عاشته قالت: «كنا مثلا بنتخانق على التكييف، وفي الآخر كل واحد فينا يعقد في أوضة منفصلة، وهذه قد تبدو مشكلة هايفة» موجهة نصيحة: «علينا تعلم أن الأشياء الصغيرة تكبر إذا لم نجد لها حلا، وتُكون حاجزا حتى تصل إلى الانفصال».