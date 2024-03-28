مسلسل فراولة الحلقة 3.. نيللي كريم تضع قدميها على طريق حلمها

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بشائر للفنانة نيللي كريم «فراولة»، إذ عرض عليها العميل الياباني التي أقنعته بشراء عدد من الشقق خلال عملها في إحدى شركات التسويق العقاري، العمل معه في مجال بيع الطاقة الحيوية والمعالجة من الطاقة السلبية مقابل 75 ألف جنيه شهريا، فضلا عن نسبة بقيمة 20%، وسرعان ما وافقت فراولة على العرض نظرا إلى كونه مجزيا للغاية.

مسلسل فراولة الحلقة 3

فراولة «نيلي كريم» فتاة ولدت في أسرة بسيطة ووالدها حارس عقار، وأمها كانت قارئة فنجان وارثة هذا الأمر عن والدتها «جدة فراولة»، وتسخط نيللي كريم من حياة الفقر التي تعيشها وتريد أن تصبح مثل الأغنياء والمشاهير، لذلك تبحث عن مهنة تشبع رغبتها، وتمكنها من أن تصبح من أشهر سيدات الأعمال.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 3 على قناة DMC اليوم

ويعرض مسلسل فراولة الحلقة 1، بطولة الفنانة نيللى كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

ويأتي مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم مع شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.