مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. أدهم وياسمين بطلا تريند «طلقها في الضلمة»

«طلقها في الضلمة»، تريند انتشر على السوشيال ميديا، عقب طلاق أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف»، ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، وهو التريند الذي انعكس بشكل سلبي تماما على أعمال شركة الدعاية والإعلان التي يتولي رئاستها أدهم وياسمين.

انتشار تريند «طلقها في الضلمة» جعل أعمال شركة الثنائي في خطر، إذ قامت العديد من الشركات الكبرى بفسخ التعاقد مع شركتهما، وهو ما جعل أدهم يبحث عن حلول لإنقاذ الشركة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3

تتواصل الأحداث السلبية المترتبة على طلاق أدهم وياسمين ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، بعد أن تعرض أبنائهم الثلاثة من سخرية أصدقائهم بعد أن أصبح طلاق والدهما حديث التريند والسوشيال ميديا، مما جعل ابنه يدخل مشاجرة كبيرة في النادي ويتعرض للإصابة وينقل لتلقي العلاج في العيادة، ومع مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3 الذى ستعرض الليلة، تظهر المزيد من المفاجآت.