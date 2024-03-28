مسلسل فراولة الحلقة 3.. نيللي كريم توافق على عمل مقابل 75 ألف جنيه شهريا

انتهت الحلقة الـ2 من مسلسل «فراولة»، بطولة الفنان نيللي كريم، بقبولها لعرض العمل مع مستر يانج في مجال الطاقة الحيوية والأحجار الكريمة مقابل 75 ألف جنيه شهريًا، ما سيكون عمل نيللي كريم في مسلسل فراولة الحلقة 3، والذي يعرض يوميًا عبر شاشة «دي أم سي».

مسلسل فراولة الحلقة 3

وقبلها ذهبت «فراولة» إلى مكتب مستر يانج، وهو العميل الذي أقنعته بشراء إحدى الشقق لكي تحصل على فرصة العمل التي عرضها عليها، بعد زارت والدها في السجن وأخبرها في العمل بالمجال التي كانت تعمل به والدتها، إلا أنها رفضت كل مقترحات والداها.

وتحدث يانج مع فراولة، عن طبيعة العمل الذي يريده منها وهو العمل في مجال الطاقة بالبيع عن طريق الأحجار الكريمة، وانتهت الحلقة بقبولها العمل مع مستر يانج.

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل «فراولة»، بالعديد من الأحداث والمواقف السريعة، بداية من الحوار مع والدتها عن العمل في قراءة الفنجان ومن ثم زيارة والدها في السجن، والذي يؤكد لها بأنّها لا بد احترام المجتمع.

بحوار بين فراولة ووالدتها سعدية عن كيفية قراءة الفنجان، هكذا بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، وتؤكد والدة نيللي كريم، لها بأنها ورثت قراءة الفنجان من أمها كما سوف ترثها فراولة منها.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.