حكم لصقات النيكوتين في رمضان.. هل تؤثر على الوضوء؟

ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من المنتجات المبتكرة التي تستهدف مساعدة المدخنين على التخلص من إدمانهم، ولذلك يتسائل الكثيرين حول حكم لصقات النيكوتين في رمضان وتأثيره على صحة الوضوء، ونستعرض في التقرير التالي أراء عدد من علماء الأزهر الشريف في تلك المسائلة.

حكم لصقات النيكوتين في رمضان

في البداية، قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حديثه عن حكم لصقات النيكوتين في رمضان، بأنه موقفه واضح في أي أمر يتعلق بالمستجدات وخاصة عندما يتعلق بالصحة العامة، والذي يتمثل في التعامل مع القضايا الصحية بواسطة لجنة طبية، يكون فيها حضور علماء شرعيين لتوضيح الجوانب الدينية، والتأكد من توافر الرؤية الشاملة في هذه المسائلة المستحدثة.

الاعتماد على التقارير الطبية في مسائلة لصقات النيكوتين

وأوضح هندي في تصريحات لـ«الوطن» أنّ التدخين المباشر جرى إثبات أثره على الصحة العامة، وبالتالي يجب أن تبحث هذه اللجنة التي تُشكل في ثأثير لصقات النيكوتين على الصحة، مؤكدا أنه يجب الاعتماد على التقارير الطبية والفتاوى المبنية على الأدلة الدينية قبل اتخاذ أي رأي ديني.

وتابع خلال حديثه عن حكم لصقات النيكوتين في رمضان قائلا: «يجب التعامل مع هذه المسألة بحرص ووفقًا للإجراءات العلمية المعتمدة، والتي تتضمن تشكيل لجنة علمية مكونة من متخصصين في الصحة العامة وعلماء دين، للنظر في الموضوع بشكل شامل، وأنا لا أؤيد اتخاذ قرارا قبل دراسة جميع الجوانب واتخاذ الإجراءات المناسبة».

التدخين حرامً شرعًا

وفي المقابل، الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن النيكوتين يعتبر من بين أخطر المواد الضارة الموجودة في التبغ، وهو المسبب الرئيسي للإدمان لدى المدخنين، مشيرا إلى أن التدخين خلال فترة النهار في رمضان يُفطر الصائم، نظرًا لأنه يُعتبر مخالفة للصيام ويدخل الجسم عبر فتحة الفم، التي يعتبر منها دخول الطعام والشراب، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن التدخين حرام شرعًا.

لصقات النيكوتين في الصلاة

واستشهد أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء خلال حديثه حول حكم لصقات النيكوتين في رمضان بقول الله عزوجل:«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».

ما هى لصقات النيكوتين

وفيما يتعلق بحكم استخدام لاصقات النيكوتين في شهر رمضان، أوضح الباحث الشرعي في هيئة كبار العلماء أن التدخين يفطر الصائم، خصوصا عندما يتعلق الأمر باللاصقات التي تتكون من مادة لزجة تُوضع على الجلد وتُمتص ثم تنتقل إلى الدم، مؤكدا أن هذه اللاصقات قد تُساعد الأشخاص المصابين بإدمان التدخين على التخلص من أعراضه، مما يجعل استخدامها جائزًا شرعًا لكن بعددة شروط ومن بينها ألا تتسبب في ضرر مؤكد للشخص الذي يستعملها، ويكون هناك ظن قوي بأنها تساعد في الاستشفاء من التدخين، مختتما حديثه:«وضع هذه اللاصقة لا يُفطر الصائم طالما أنها توضع على الجلد وتدخل من خلال المسام وليست من قبيل الغذاء».

هل يجوز الوضوء أثناء وضع لصقات النيكوتين

وفي سياق حديثه عن حكم استخدام لاصقات النيكوتين في شهر رمضان، أوضح أبو اليزيد أن الصلاة تصح مع وجود هذه اللاصقات، شريطة أن لا تكون مصنوعة من النجاسات، بالإضافة إلى ضرورة إزالة اللاصقات أثناء الغسل الشرعي، مثل غسل الجنابة والحيض والنفاس، لتعميم البدن بالماء، وكذلك يُجوز الوضوء مع وجود اللاصقات إذا لم تكن موضوعة على أعضاء الوضوء، أما إذا كانت موضوعة على أحد أعضاء الوضوء فيتوجب إزالتها.