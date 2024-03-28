تراجع الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-3-2024، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني

وترصد «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، اليوم 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.82 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.66 جنيه للبيع، و59.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.