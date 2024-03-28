3 مواقيت مختلفة للإفطار داخل مكان واحد.. تجربة يخوضها 12 ألف مسلم في مدينة عربية

موعد محدد يجتمع فيه الناس على آذان المغرب استعدادًا للإفطار، الأمر الذي يبدو تقليديًا بالنسبة للكثيرين، إلا أن ذلك لا ينطبق على سكان إحدى الدول العربية، لأنهم يضطرون إلى الإفطار في 3 توقيتات مختلفة، وينطبق الأمر ذاته على السحور أيضًا فما السبب؟

هناك فروق في التوقيت بين سكان الطوابق بالغة الارتفاع، والأخرى القريبة من الأرض، خصوصًا في صلوات المغرب والعشاء والفجر، الأمر الذي يضطر سكان برج خليفة المكون من 160 طابقا ويسكنه ما يقرب من 12 ألف شخص، إلى تأخير إفطار الصيام لمدة دقيقتين أو ثلاث بعد الآذان حسب ارتفاعهم، وفقًا لصحيفة «الإمارات اليوم».

سكان الطوابق من 80 لـ150

ودعت دائرة الشؤون الإسلامية سكان الأبراج شاهقة الارتفاع، إلى تأخير الإفطار لمدة دقيقتين أو ثلاث بعد الآذان حسب ارتفاعهم، الأمر الذي يضطر سكان برج خليفة في دبي إلى الإفطار والسحور وفق 3 توقيتات مختلفة، فبداية من الطابق 80 لـ150عليهم تناول الإفطار بعد دقيقتين من موعد آذان صلاة المغرب، بينما يكون السحور متقدم دقيقتين بالنسبة لهم.

سكان الطوابق من 150 لما فوق

بينما سكان الطابق 150 وما فوقه، فيحل عليهم موعد آذان صلاتي المغرب والعشاء متأخرا بثلاث دقائق، بينما موعد صلاة الفجر يحل عليهم قبل موعده بثلاث دقائق، ليصبح ذلك التوقيت الثاني للإفطار والسحور في برج خليفة، ويرجع ذلك الاختلاف إلى أن سكان الطوابق شاهقة الارتفاع تغرب عليهم الشمس متأخرة عن غروبها لدى سكان الأدوار المنخفضة، ولا يصح الإفطار إلا عند رؤية غروب الشمس وفقًا لإفتاء دائرة الشؤون الإسلامية.

سكان الطوابق الأقل من الـ80

وجاء التوقيت الثالث للإفطار والسحور في برج خليفة، بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون في الأدوار الأولى من البرج الأقل من الطابق الـ80، فأنهم يفطرون وفقًا للتوقيت الطبيعي لآذان المغرب والعشاء في المساجد المحيطة.