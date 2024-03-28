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دراما المتحدة

«الأدوات الصحية» تتوقع زيادة صادرات «الشطاف» بعد السماح باستخدامه في أمريكا

كتب:

شوشة عبدالواحد
01:53 م | الخميس 28 مارس 2024
استخدام الشطافات في أمريكا

استخدام الشطافات في أمريكا

توقعت شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة صادرات مصر من الأدولات الصحية إلى بعض من دول العالم أبرزها أمريكا والصين، بعد قرار أمريكا باستخدام الشطّفات في الحمامات بعد عقود من رفضها.

كان غياب استخدام «الشطافات» في الغرب، وتحديدًا أمريكا والصين يُشكّل هاجسا مزعجًا للمغتربين العرب، ما استدعى جلبها معهم من أوطانهم أو البحث عن بدائل مشابهة.

عدم استخدام الشطافات في أمريكا

ويرجع فكرة عدم استخدام الشطافات في أمريكا إلى الحرب العالمية الثانية، عندما شاهد الجنود الأمريكيون استخدام الشطافات ببيوت الدعارة في فرنسا، وعندما عادوا إلى أمريكا تجنبوا هذه الفكرة لما تحمله من دلالات سلبية بزعمهم، وشهدت الولايات المتحدة آنذاك، ثورة عمرانية خلت من نظم السباكة الضرورية لتركيب الشطافات.

ورق تواليت

وبسبب قرار أمريكا بعدم استخدام  الشطّاف، تعد من أكثر الدول المستهلكة لورق التواليت، حيث يتم استهلاك 46.5 مليار لفة ورق تواليت سنويًا.

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