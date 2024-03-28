مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 للفنانة غادة عبد الرازق.. ما مصير عايدة؟

وسط حالة من الإثارة والتشويق تصاعدت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بعد ما تضمنت العديد من الأحداث المهمة، من بينها معرفة عايدة أن «سامح الغول» الدور الذي يؤديه الفنان أحمد ماجد، سافر عن طريق الهجرة الغير شرعية مما جعلها تثور وتغضب لعدم اللحاق به للثأر لأخيها، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 للفنانة غادة عبد الرازق لمعرفة ما تخفيه الأحداث.

مسلسل صيد العقارب

ما زالت محاولات «عايدة» تزداد قوة وإثارة للانتقام لشقيقها، وهو ما دفع «سماسم»، الدور الذي تؤديه سيمون والدة سامح الغول لقتلها من خلال فك الفرامل الخاصة بسيارتها، ما يجعل الحلقة المقبلة من مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 للفنانة غادة عبد الرازق أكثر إثارة، والجمهور على تشوق لمعرفة هل ستنجو عايدة أم لا وما مصيرها؟.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، حوّل قصة ثأرها من قاتل شقيقها، ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc

خطوات الضبط على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

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