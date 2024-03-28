مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. غادة عبد الرازق تتلقى صدمة غير متوقعة

مع الوصول إلى الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، الذي ينافس في سباق رمضان 2024، تصاعدت الأحداث بشكل كبير، في ظل الصدمة التي تلقتها غادة عبدالرازق التي تجسد دور عايدة، في رحلة البحث عن الانتقام لمقتل شقيقها علي، الذي جسد دوره الفنان محمود عبدالمغني، للأخذ ثأر عائلتها من عائلة الغول.

مفاجأة غير متوقعة كانت في انتظار غادة عبدالرازق، أو عايدة، في الحلقة الـ17، بعدما كشف لها «شريف» الذي يجسد دوره الفنان محمد نجاتي، أن «سامح الغول» الذي قتل شقيقها، سافر إلى إيطاليا في هجرة غير شرعية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. غادة عبد الرازق تتلقى صدمة جديدة

ورفض شريف، الرد على سؤال عايدة حول مصدر حصوله على المعلومة، مؤكدا لها: «لو عايزانا نكمل تعاون تسمعيني ومتسأليش على مصدر المعلومة».

وتتصاعد الأحداث بين عائلتي درغام والغول، في ظل بحث غادة عبد الرازق عن طريقة لأخذ ثأر عائلتها، بعد مقتل شقيقها في الحلقات الأولى من المسلسل المثير.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

ويُعرض مسلسل صيد العقارب عبر شاشة CBC في السابعة والنصف يوميا، بينما يكون موعد إعادة عرض الحلقات في تمام الساعة 2:45 صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، بينما العمل الدرامي من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.